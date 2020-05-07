Новых водителей в России стало меньше

Права чаще всего получали граждане Московской области. Там их выдали 111,4 тысячи, в Москве — 79,9 тысячи, в Краснодарском крае — 50,4 тысячи, в Петербурге — 49,3 тысячи, а в Башкортостане — 44,1 тысячи.

На Чукотке было выдано меньше всего прав, их получили 157 человек.

Тимур Маршани, автоюрист, счиатет, что сокращение числа лиц, получивших водительские права, может быть связано с общей тенденцией отказа от использования личного транспорта.

Он отметил, что содержать автомобиль невыгодно: штрафы, проблемы с парковкой, с эксплуатацией и другие сложности.

«Кроме того, сегодня городской транспорт и инфраструктура города функционируют намного эффективнее. Это сказывается на желании людей пользоваться общественным транспортом», — пояснил автоюрист.