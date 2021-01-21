Новые внедорожники поступили в больницы Кузбасса

Всего в медучреждения поступило 19 высокопроходимых машин — «Нивы» и УАЗ «Патриот». Общая стоимость техники — около 16 миллионов рублей.

Врачи Тисульской больницы, которые обслуживают поселок Белогорск, добираются до него от районного центра 100 километров, в том числе по бездорожью. Теперь медикам будет проще привезти лекарства в отдаленные медучреждения.

«Постоянно какие-то лекарственные средства, вакцины получаем в городе Кемерово. Ездим даже в Топки по резерву. Автопарк уже устаревший, а вот этот автомобиль нам кстати», — рассказал водитель-механик Ижморской районной больницы Александр Бойко.

Водитель Юргинской районной поликлиники Олег Шаров тоже оценил новый транспорт. Он назвал вездеход комфортным автомобилем.

По федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения, до 2025 года в автопарки больниц Кузбасса поступит более 200 новых внедорожников.