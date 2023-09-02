Транспорт 02 сентября 2023, 18:01 Новые указатели начали размещать на Солнцевской линии метро к открытию новых станций Указатели Солнцевской линии обновили к открытию двух новых станций метро Сайт мэра и правительства Москвы

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Новые указатели с отмеченными станциями «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» уже начали появляться на станциях метро Солнцевской линии. Об этом рассказали на сайте мэра Москвы.

Пока новые станции не начали функционировать, их названия на указателях в вестибюлях и на переходах метро заклеивают полупрозрачной лентой, чтобы не запутать пассажиров.

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«После запуска движения на этом участке москвичи и гости столицы смогут добираться до международного аэропорта Внуково на метро. Сейчас заранее размещаем навигацию с указанием новых станций, чтобы пассажиры привыкли к изменениям», — пояснил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Ранее до станции «Аэропорт Внуково» проехали первые тестовые поезда.