Быть пешеходом стало безопаснее. Новые тротуары уложили в Истре

Строительство более 10,5 км новых тротуаров вдоль пяти региональных дорог завершилось в городском округе Истра. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, укладка тротуара была проведена для повышения безопасности дорожного движения в муниципалитете. Общая протяженность новых тротуаров составила свыше 10,5 км.

Алексей Гержик пояснил, что места для укладки тротуара определяются с учетом интенсивности движения на потенциально-опасных участках, а само строительство ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На территории городского округа Истра появились тротуары на 16 участках дорог сельских населенных пунктов. На Волоколамское шоссе пешеходные тротуары уложили в селе Новопетровском, деревнях Покровское, Деньково, Высоково, Дуплево; а также на дороге ММК — Духанино — Андреевское — Истра, которая проходит через деревни Духанино, Андреевское, Адуево, и у остановки «Сокольники» вблизи вблизи школы-интерната для слабослышащих детей.

Источник фото: телеканал «360»

На участке автодорог Истра — Вельяминово — Давыдовское в деревнях Котерево и Буньково появились 2 км тротуара. Теперь пешеходы могут безопасно передвигаться между населенными пунктами. Новые тротуары уложили по пути к школам на участке Вельяминово — Военный городок и «Волоколамское шоссе — ц/у Рубцово в поселке Курсаково.

Также при строительстве тротуаров были обустроены подходы к пешеходным переходам, оборудованным тактильной плиткой.

Всего в 2019 году на территории Подмосковья запланировано уложить более 360 тротуаров общей протяженностью 240 км. С адресным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.