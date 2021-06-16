Новые требования к четырехполосным дорогам утвердили в России

Российское правительство утвердило новые требования к четырехполосным дорогам. Теперь на всех таких дорогах, где нет барьерных ограждений, должна быть двухметровая разделительная полоса. Информация появилась на сайте кабмина.

В пресс-службе отметили, что вплоть до ближайшего капремонта разрешается использовать дороги в прежнем виде.

«Документ фиксирует, что на всех четырехполосных дорогах без барьерных ограждений должна быть разделительная полоса шириной два метра. Если на дороге установлен тросовый барьер, допускается уменьшение ширины разделительной полосы до одного метра», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее схожие требования распространялись только на отдельные виды четырехполосных трасс. Новая норма вступит в силу через 10 дней после официальной публикации документа. Авторы уверены, что решение позволит уменьшить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, также оно поспособствует повышению общего уровня безопасности дорожного движения.

Накануне автовладельцев освободили от обязанности предоставлять страховщикам диагностическую карту. Изменения в законе Госдума приняла 15 июня. Но в силу они вступят только 22 августа, уточнила газета «Известия».