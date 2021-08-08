Новые транспортные пересадки появятся в Москве

В Москве в ближайшее время появятся 16 новых транспортных пересадок. Они свяжут будущие МЦД-3 и МЦД-4 с Большой кольцевой линией метро и МЦК. Пересадки позволят людям экономить время и деньги. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Формирование нового транспортного каркаса — приоритетная задача правительства Москвы. Бесшовное пространство создается на территории всего столичного региона. Это и проекты мирового масштаба — МЦД и БКЛ. Причем это не отдельно существующие транспортные артерии. Мы объединяем их, создавая крупные хабы», — приводит сайт мэра Москвы слова Ликсутова.

По словам заместителя градоначальника, новые решения расширяют транспортные возможности жителей мегаполиса и подталкивают к развитию территорий.

По данным сайта, с МЦД-3 можно будет пересесть на четыре станции БКЛ и на две станции МЦК. С МЦД-4 — на шесть станций БКЛ и на четыре станции МЦК.