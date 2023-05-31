Транспорт 31 мая 2023, 16:02 Новые трамвайные пути уложат в районах Перово и Соколиная гора Заммэра Москвы Бочкарев: трамвайные пути модернизируют в районах Перово и Соколиная гора Сайт мэра и правительства Москвы

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В районах Перово и Соколиная гора модернизируют трамвайные пути. Их сделают более бесшумными. Работы проведут на участке от проезда Энтузиастов до Владимирского путепровода, от улицы Главная Аллея до 1-й Владимирской улицы и до оборотного кольца Владимирский поселок, а также по 3-й Владимирской улице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На всем маршруте трамвайных путей уложат виброшумозащитные маты, что позволит снизить звуковую нагрузку на жителей районов», — рассказал он.

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В ходе работ специалисты установят электрические межрельсовые путевые и междупутные соединители и тяги. Также отремонтируют водосточные решетки, водосборный лоток и колодцы, заменят горловины.

На время работ установят временные дорожные знаки и нанесут разметку. После — восстановят благоустройство.

В Солнечногорске начался ремонт дорог по национальному проекту. В этом году по нацпроекту также обновят асфальт на участке от деревни Дубино до деревни Хметьево, а также в деревне Бакеево на Усадебном проезде. Благодаря голосованию жителей на портале «Добродел» ремонт проведут также в поселке Андреевка и в других местах.