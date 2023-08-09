09 августа 2023, 15:06
Новые тематические жетоны появились в московском метро
Дептранс Москвы выпустил новые тематические жетоны с изображением девяти станций метро
Тематические жетоны с изображением девяти станций московского метрополитена появились в продаже в сувенирных магазинах столичной подземки. Информация об этом появилась в Telegram-канале дептранса города.
На жетонах изобразили станции метро «Динамо», «Кропоткинская», «Курская», «Новослободская», «Орехово» и другие. Также в продаже появился жетон в честь 88-летия столичного метрополитена.
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Жители и гости столицы смогут приобрести их на сайте сувенирного магазина Московского метро, а также на стойках «Живое общение» и в флагманских магазинах на станциях «Маяковская» и «Трубная».
Ранее стало известно, что цифровой рубль протестируют в московской подземке.
Метро
Москва 2023
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