Новые станции метро появятся на юго-западе столицы в этом году
Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что три новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро откроют на юго-западе города до конца этого года, пишет сайт «Вечерняя Москва».
Уточняется, что планируется построить станции «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». В настоящий момент ведется монтаж электрических коммуникаций и вентиляционных систем.
«Станция „Зюзино“ будет расположена в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта, здесь появятся два подземных вестибюля», — отметил Бочкарев.
Помимо прочего, будет реконструирована остановка «Каховская». Еще работники ведут строительство станций «Улица Новаторов», «Университет дружбы народов», а также «Улица генерала Тюленева».