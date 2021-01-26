Новые станции метро появятся на юго-западе столицы в этом году

Уточняется, что планируется построить станции «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». В настоящий момент ведется монтаж электрических коммуникаций и вентиляционных систем.

«Станция „Зюзино“ будет расположена в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта, здесь появятся два подземных вестибюля», — отметил Бочкарев.

Помимо прочего, будет реконструирована остановка «Каховская». Еще работники ведут строительство станций «Улица Новаторов», «Университет дружбы народов», а также «Улица генерала Тюленева».