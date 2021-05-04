ГИБДД предложила ввести новые штрафы

Госавтоинспекция предложила ввести шесть новых штрафов для водителей. Поправки в КоАП обсуждают в аналитическом центре при правительстве, сообщил Autonews.ru.

Речь идет в основном о нарушениях технического регламента Таможенного союза. Любое из них станет основанием для составления административного протокола по статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей» и штрафа от 500 рублей.

Шины не по сезону

Штрафовать планируют за шипованные шины летом (с июня по август) и за летнюю резину с декабря по февраль. При этом региональные власти могут менять сроки в зависимости от погодных условий.

Поврежденный бампер и самодельные лебедки

В проекте говорится о лебедках, которые автомобилисты сами устанавливают на бампер. Поврежденным считают бампер, если его металлический усилитель выступает за габариты машины.

Езда без подголовников и подушек безопасности

Этот пункт касается только машин, в которых предусмотрены подушки безопасности. Инспектор ГИБДД будет определять их исправность по индикатору на приборной панели.

Предметы, загораживающие обзор

Штрафовать хотят за езду без стекол или отсутствие на лобовом стекле противосолнечных козырьков. А также если на стекле есть наклейки и держатели для телефона, загораживающие водителю обзор.

Проблемы с фарами

ГИБДД предлагает штрафовать за неработающие автокорректоры и фароочистители (если они есть).

Горящий Check Engine

Ездить с горящим на приборной панели сигналом неисправности двигателя также будет запрещено, обратило внимание Ura.ru.