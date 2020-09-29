Новые штрафы для российских водителей сочли логичными

Предложение МВД о введении новых ограничений для водителей вполне рационально. Такое мнение высказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«Это изменение в КоАП в 2021 году вступит в силу, и нас будут штрафовать. В большинстве своем это все достаточно рационально сделано. Поэтому логика в этом есть, просто денег у водителей нет. У большинства», — заявил Хайцеэр.

По его словам, очень актуальна идея штрафовать людей, которые сезонно не меняют резину.

«Зимой человек, едущий на летней резине, представляет опасность для окружающих — плохое сцепление с дорогой», — отметил эксперт.

Он объяснил, что у резины есть тепловой индекс. На морозе она становится дубовой, при теплой погоде — наоборот. Летом покрытие становится мягким и быстрее изнашивается. Это наносит вред не только другим водителям, но и окружающей среде.

«Наверное, многих наличие штрафа стимулирует, чтобы те или иные действия не совершать или, наоборот, совершать их вовремя», — заключил Хайцеэр.

Ранее МВД выступило с предложением расширить список неисправностей и условий, при которых автомобилисты не смогут садиться за руль. В законопроекте говорится о запрете ездить на летней резине зимой и шипованной — летом.

Также запрещается устанавливать шипованные шины только на одну ось, отключать очиститель фар и использовать неутвержденные ксеноновые лампы. Если закон примут, он вступит в силу 1 июня 2021 года. Минимальный штраф — 500 рублей.