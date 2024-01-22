Транспорт 22 января 2024, 13:28 Новые школьные автобусы завезли в Курскую область

Читать 360tv в

Курская область накануне получила около полусотни новых автобусов для образовательных учреждений. Деньги на транспорт были выделены из федерального бюджета, написал ОТР.

Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографами, тревожной кнопкой и громкоговорителем.

Реклама

Автобусы заменят прежние транспортные средства с высокой степенью износа, часть из них выйдут на новые маршруты в отдаленные районы области.