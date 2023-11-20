Транспорт 20 ноября 2023, 17:32 Новые рейсы запустят в Дагестан из шести российских городов

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Со следующего года авиакомпания Nordwind планирует расширить маршрутную сеть в Дагестан за счет запуска новых регулярных рейсов. Ожидается, что самолеты будут летать из шести российских городов, написало ИА НСН.

Регулярные рейсы будут осуществляться из Нижневартовска, Саранска, Кирова, Сыктывкара, Иваново и Оренбурга.

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Также будет увеличено число рейсов из Тюмени до трех в неделю, из Уфы — до пяти, из Казани — до семи раз в неделю.