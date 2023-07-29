Транспорт 29 июля 2023, 10:35 Новые приподнятые платформы на трамвайных остановках появятся на Шаболовке в Москве

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В Москве на Шаболовке установят семь приподнятых платформ на трамвайных остановках. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Глава ведомства Максим Ликсутов сообщил, что там сейчас пролегают три трамвайных маршрута: 14, 26 и 47. Ежедневно там совершается порядка 60 тысяч поездок. Новые платформы помогут обеспечить безопасность пассажиров.

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«Это особенно важно для родителей с колясками, пожилых людей и маломобильных пассажиров», — отметил чиновник.