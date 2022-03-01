Новые правила снимков для техосмотра начали действовать в России

Водителям, которые ездят без диагностической карты, с 1 марта будет грозить штраф в две тысячи рублей. Эта санкция касается не всех транспортных средств. Также в России начнут действовать новые правила фотографирования во время техосмотра.

Без диагностической карты запрещается ездить водителям такси, грузовиков и автобусов. Для них этот документ по-прежнему обязателен, поэтому его отсутствие будет наказываться штрафом. Владельцев легковых автомобилей и мотоциклов от обязательного техосмотра освободили в конце прошлого года.

Помимо этого, начинают действовать и новые правила для борьбы с покупными техосмотрами. Речь идет о снимках. Теперь на фото должен быть проверяющий машину технический эксперт (в полный рост, лицом в камеру). Редактировать изображения запрещается. Правила изменили по инициативе Минтранса. Дело в том, что ранее мошенники могли передавать в Единую автоматизированную систему техосмотра (ЕАИСТО) МВД снимки машин, которые даже не приезжали на ТО, уточнил «Коммерсант». Планируется, что фотографирование по новым правилам сможет изменить эту ситуацию.

По данным издания, пунктов ТО, где можно пройти проверку и получить диагностическую карту, станет меньше в четыре раза. У операторов должна быть аккредитация Российского союза автостраховщиков (РСА). До 1 марта компании должны были подтвердить аккредитацию. Но, как заявили «Коммерсанту» в РСА, более трех тысяч операторов этого не сделали.