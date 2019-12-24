Новые правила сдачи экзамена на водительские права оценил эксперт

«Что касается магистралей, это вещь действительно необходимая. Иначе у нас выезжали водители, которые вообще не умеют управлять автомобилями на магистралях. И учить их, конечно, нужно в обязательном порядке», — сказал Канаев.

Некоторые изменения начнут действовать уже с января 2020 года. Основная часть вступит в силу с октября. Эксперт также подчеркнул, что «к обучению нужно подходить разумно».

«Инструктор должен сначала понять, что водитель действительно умеет управлять автомобилем. И только после этого он может выезжать на магистраль… Во многих странах мира практика таких экзаменов давно присутствует, это нормально», — заключил Канаев.