Новые правила расчета стоимости ОСАГО начали действовать в России

Для российских водителей вступили в силу новые правила расчета цены ОСАГО. Теперь страховщики смогут предлагать автовладельцам более персонализированные тарифы.

Согласно новым правилам, диапазон базовых ставок для водителей легковых автомобилей расширился на 10%. Теперь стоимость находится в рамках от 2471 до 5436 рублей. Кроме того, при определении тарифа страховщики будут учитывать индивидуальные факторы. К ним относятся наличие детей, семейное положение и так далее.

«Использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнями риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск», — привело РИА «Новости» сообщение Центробанка.

При этом ЦБ создал строгий список критериев, недоступных для страховщиков. Теперь нельзя использовать явно дискриминирующие факторы: расовую, национальную или языковую принадлежность.

Раннее в пресс-службе Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу рассказали «360» о новых правилах ОСАГО для водителей московского региона. Аккуратные владельцы авто смогут рассчитывать на низкие тарифы, а лихачам придется раскошелиться больше.