Новые правила оплаты проезда по платным дорогам разработали в России

Минтранс подготовил новые правила взимания денег за проезд по платным дорогам. Они должны помочь развитию системы безбарьерного проезда free flow. Ориентировочно постановление правительства начнет действовать с 1 сентября.

Документ разработал Минтранс совместно с госкомпанией «Автодор», сообщил «Коммерсант». Проект постановления уже прошел общественное обсуждение. Сейчас он находится в Аналитическом центре при кабмине в рамках «регуляторной гильотины».

В новых правилах впервые вводится понятие «электронное средство регистрации проезда», то есть транспондер. Также в документе расшифровываются термины «предоплатного» и «постоплатного» расчета и описывается работа системы «свободный поток» (free flow). Благодаря этой системе водитель может не останавливаться перед шлагбаумами, а плата за проезд автоматически списывается с транспондера.

Сейчас «свободный поток» есть только на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Подмосковье. Несмотря на уже введенную систему, согласно закону «Об автомобильных дорогах» кабмин должен принять постановление с описанием ее работы.