Новые правила маркировки автомобилей вступили в силу с 1 января

Согласно постановлению правительства РФ, теперь на раму либо кузов автомобиля требуется наносить дополнительную маркировку, если первоначальные идентификационные номера утрачены или их нельзя различить.

Речь идет о номере кузова или VIN-номере. Его утрата, искажения коррозией, скрытие либо изменение оригинального номера автомобиля теперь являются поводом для нанесения на транспортное средство заново.

Нанесение маркировки допустимо только аккредитованными органами, испытательными лабораториями либо заводом-изготовителем.

Если элементы кузова не демонтировали, новый номер должен быть нанесен рядом с местом первоначального идентификатора.

После нанесения нового номера владелец транспортного средства получит свидетельство, которое при регистрационных действиях с автомобилем нужно будет предъявить инспектору ГИБДД.