Новые правила маркировки автомобилей вступили в силу с 1 января
Согласно постановлению правительства РФ, теперь на раму либо кузов автомобиля требуется наносить дополнительную маркировку, если первоначальные идентификационные номера утрачены или их нельзя различить.
Речь идет о номере кузова или VIN-номере. Его утрата, искажения коррозией, скрытие либо изменение оригинального номера автомобиля теперь являются поводом для нанесения на транспортное средство заново.
Нанесение маркировки допустимо только аккредитованными органами, испытательными лабораториями либо заводом-изготовителем.
Если элементы кузова не демонтировали, новый номер должен быть нанесен рядом с местом первоначального идентификатора.
После нанесения нового номера владелец транспортного средства получит свидетельство, которое при регистрационных действиях с автомобилем нужно будет предъявить инспектору ГИБДД.