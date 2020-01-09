    09 января 2020, 12:46

    Новые правила маркировки автомобилей вступили в силу с 1 января

    Ирина Нагайникова

    С 1 января на территории РФ вступили в силу новые требования к маркировке транспортных средств. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

    Согласно постановлению правительства РФ, теперь на раму либо кузов автомобиля требуется наносить дополнительную маркировку, если первоначальные идентификационные номера утрачены или их нельзя различить.

    Речь идет о номере кузова или VIN-номере. Его утрата, искажения коррозией, скрытие либо изменение оригинального номера автомобиля теперь являются поводом для нанесения на транспортное средство заново.

    Нанесение маркировки допустимо только аккредитованными органами, испытательными лабораториями либо заводом-изготовителем.

    Если элементы кузова не демонтировали, новый номер должен быть нанесен рядом с местом первоначального идентификатора.

    После нанесения нового номера владелец транспортного средства получит свидетельство, которое при регистрационных действиях с автомобилем нужно будет предъявить инспектору ГИБДД.