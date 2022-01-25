Новые полосы для общественного транспорта появятся в Ростове-на-Дону

Новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Ростове-на-Дону. Сделать их планируют в 2022 году. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на слова заместителя главы администрации Дмитрия Симкова.

Новые полосы появятся на улицах Королева и Красноармейской. Также там разместят комплексы фотовидеофиксации. С помощью данных устройств власти будут проводить профилактику нарушений. Сейчас эти устройства располагаются на проспекте Нагибина.