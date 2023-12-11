Транспорт 11 декабря 2023, 09:21 Новые поезда планируют запустить до конца года по Калужско-Рижской линии метро Москвы Новые поезда по Калужско-Рижской линии метро Москвы запустят до конца года Telegram мэра Москвы Сергея Собянина

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До конца текущего года на Калужско-Рижскую линию столичного метрополитена выйдут новые поезда. Они будут трех типов: «Ока», «Москва» и «Москва-2020», сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Только за прошлый месяц в метро приняли еще 48 новых вагонов „Москва-2020“», — подчеркнул он.

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По Калужско-Рижской линии будут курсировать поезда с системами обеззараживания воздуха, со сквозным проходом и USB-зарядками, а также самый инновационный и комфортный в метро.

Собянин добавил, что в следующем году специалисты приступят к обновлению составов на Замоскворецкой линии.

Ранее мэр Москвы рассказал о модернизации системы навигации в столичном метро за 10 лет. Специалисты обновили указатели, повесили новые, и изменили схему подземки.