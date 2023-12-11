11 декабря 2023, 09:21
Новые поезда планируют запустить до конца года по Калужско-Рижской линии метро Москвы
Новые поезда по Калужско-Рижской линии метро Москвы запустят до конца года
До конца текущего года на Калужско-Рижскую линию столичного метрополитена выйдут новые поезда. Они будут трех типов: «Ока», «Москва» и «Москва-2020», сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
«Только за прошлый месяц в метро приняли еще 48 новых вагонов „Москва-2020“», — подчеркнул он.
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По Калужско-Рижской линии будут курсировать поезда с системами обеззараживания воздуха, со сквозным проходом и USB-зарядками, а также самый инновационный и комфортный в метро.
Собянин добавил, что в следующем году специалисты приступят к обновлению составов на Замоскворецкой линии.
Ранее мэр Москвы рассказал о модернизации системы навигации в столичном метро за 10 лет. Специалисты обновили указатели, повесили новые, и изменили схему подземки.
Метро
Сергей Собянин
Москва 2023
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