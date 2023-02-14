Транспорт 14 февраля 2023, 17:16 Новые поезда начнут курсировать на Замоскворецкой линии метро в 2024 году

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Подвижный состав на Замоскворецкой линии московского метрополитена могут полностью заменить в течение нескольких лет. Запуск первых современных поездов на зеленой ветке метро планируется в 2024 году, сообщила «Национальная служба новостей».

Отмечается, что заменить поезда станет возможно благодаря открытию комплекса по эксплуатации и ремонту вагонов метро в районе Братеево.

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Данный ремонтный комплекс станет самым большим в России

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