14 февраля 2023, 17:16
Новые поезда начнут курсировать на Замоскворецкой линии метро в 2024 году
Подвижный состав на Замоскворецкой линии московского метрополитена могут полностью заменить в течение нескольких лет. Запуск первых современных поездов на зеленой ветке метро планируется в 2024 году, сообщила «Национальная служба новостей».
Отмечается, что заменить поезда станет возможно благодаря открытию комплекса по эксплуатации и ремонту вагонов метро в районе Братеево.
Реклама
Данный ремонтный комплекс станет самым большим в России
Реклама
Метро
Реклама
Реклама