Транспорт 17 февраля 2023, 18:06 Новые поезда «Балтиец» направят в Петербург в течение года

Читать 360tv в

В 2023 году Санкт-Петербург получит 14 новых поездов «Балтиец». Это 144 усовершенствованных вагона. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Первые поезда серии начали курировать еще в ноябре. Созданием поездов занимается завод «Трансмашхолдинг». Конструкцию разработали специально для Санкт-Петербурга.

Реклама

«В конце января прибыл новый поезд, весной ожидаем следующий», — сообщили в Комитете по транспорту.

Реклама

Количество сидячих мест сократили, поместив вместо них место для колясок. Поезд производит пониженное количество шума благодаря асинхронным двигателям.