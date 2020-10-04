Новые остановки откроют на 10 маршрутах в Подмосковье

Всего в Подмосковье организуют 28 новых остановок. В основном обновится маршрут № 335к, в обоих направлениях на нем появится 22 остановочных пункта.

Остановка «ЖК „Павловский квартал“» появится на пяти межмуниципальных маршрутах: №№20, 21, 22, 23, 38. Остановки добавят на можайском, волоколамском, ленинградском и щелковском направлениях. На девяти из 10 маршрутов будут действовать льготы.

Изменения происходят по просьбам местных жителей. Теперь пассажирам будет удобнее добираться до жилых комплексов, социальных объектов и торговых центров. С начала 2020 года этими маршрутами воспользовались почти 3,5 миллиона человек.

Новые остановочные пункты для посадки и высадки вводятся с 5 октября.

В общественном транспорте Московской области одноразовые медицинские маски теперь продаются по пять рублей. Их можно купить в автобусах Мострансавто и на автовокзалах.