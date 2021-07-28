Новые ограничения предложили ввести для мотоциклистов

Депутат Светлана Бессараб намерена обратиться в Минтранс с инициативой о запрете мотоциклистам лавировать между рядами и параллельно двигаться с другими транспортными средствами в одной полосе. Об этом рассказала «Газета.ru».

По словам депутата, такое решение позволит сократить число летальных исходов среди участников дорожного движения. Было бы правильнее сделать отдельные полосы для движения двухколесного транспорта, но на данный момент можно просто запретить лавирование.

«Если ДТП с участием двух автомобилей может завершиться простым разбирательством страховых компаний, то есть страдают только транспортные средства, то аварии с участием мотоциклов чаще имеют ужасающие последствия вплоть до гибели ничем не защищенного мотоциклиста», — пояснила она.

В ответ на такое заявление депутата Госдумы высказались представители экспертного сообщества. Одни считают, что мотоциклы нужны как раз для того, чтобы встраиваться между рядами машин, другие уверены, что это более глубокая проблема, требующая решения.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин отметил, что если ширина полосы позволяет движение нескольких транспортных средств одновременно, то они могут быть любыми — хоть машиной, хоть мотоциклом. Но мотоциклистов за лавирование все же нужно наказывать. Например, это могут делать специально созданные батальоны ДПС.