Транспорт 14 декабря 2022, 17:10 Новые низкопольные автобусы запустят на юго-востоке Санкт-Петербурга

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В Санкт-Петербург прибыло 33 новых низкопольных пассажирских автобуса, которые будут перевозить местных жителей в Колпинском районе на юго-востоке Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт piter.tv.

Отмечается, что такой вид автобусов очень удобен для людей с ограничениями по здоровью и для мамочек с колясками.

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Кроме того, автобусы оборудованы современным мультимедийным комплексом и оснащены системой видеонаблюдения.

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