Транспорт 22 августа 2023, 15:25 Новые модели «Москвича» появятся в продаже уже в следующем году Автозавод «Москвич» представит новые модели в 2024 году Freepik

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Автозавод «Москвич» собирается в 2024 году выпустить две новые модели. Речь идет о «Москвиче 5» и «Москвиче 8». Об этом говорится в презентации гендиректора завода Ханса-Петера Мозера. Документ продемонстрировали на форуме IMAF, сообщил ТАСС.

Концерн по плану должен произвести в следующем году 44 тысяч автомобилей. Это четыре тысячи машин на электротяге и еще 40 — с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

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Еще две модели под брендом «Москвич» должны появиться к 2025-му. Компания никаких подробностей об этом пока не дает. Ранее технический партнер завода — КамАЗ — сообщил о намерениях производить под маркой «Москвич» пять моделей — один седан и четыре кроссовера.

Тем временем электромобили «Москвич 3е» уже доступны для покупателей по лизингу или льготному автокредиту. Это стало возможным благодаря включению компании в специнвестконтракт КамАЗа. Стороны подписали соглашение в июле.