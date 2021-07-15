Новые машины скорой помощи запустят в Екатеринбурге. Кареты больница области подарил фонд святой Екатерины. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу фонда.

«Учредители Фонда святой Екатерины передали три новых автомобиля в две больницы Свердловской области для работы выездных бригад и оперативной транспортировки больных», — сообщили в пресс-службе.

Машины направили в Ивдельскую и Режевскую центральные районные больницы. Ивдельская ЦРБ получила в свою распоряжение УАЗ. Ржевская -- два автомобиля скорой помощи «Лада Ларгус».

Главврач Ивдельской ЦРБ Алексей Баженов отметил, что благодаря новым каретам скорой помощи медики смогут своевременно оказывать помощь больным. По его словам, новые машины гораздо удобнее в использовании, а также их легче ремонтировать.