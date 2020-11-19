Новые лоукостеры предложили создать в России для конкуренции с «Победой»

Многие российские авиационные компании планируют создать свои лоукостеры. Сегмент низкобюджетных перевозок заинтересовал их из-за пандемии.

«У многих авиакомпаний есть стремления создавать свои лоукост-подразделения. Нынешний период также характеризуется тем, что многие авиакомпании понизили стоимость авиаперевозок», — рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько на пленарном заседании конференции «Транспортная неделя — 2020». Его слова приводит РБК.

В пандемию «Победа» смогла организовать перевозки так, что показатели по сравнению с обычными почти не снизились. Более того, они даже выросли. По словам заместителя гендиректора «Аэрофлота» Андрея Чиханчина, именно «Победа» — единственная из крупных авиакомпаний, кто смог показать рост пассажиропотока на 12% в третьем квартале текущего года.

Бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев также заявил, что лоукостеров в России должно быть больше. Вся мировая авиация развивается в сторону более дешевых перевозок. И многие российские компании уже начали работу в этом направлении. Они создают гибридные модели с элементами лоукоста.

«Победа» также одной из первых возобновила полеты за границу. Например, уже с 26 ноября компания будет отправлять самолеты в Армению.