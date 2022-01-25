Новые камеры появились на кемеровских дорогах

На улицах города Кемерово появились новые камеры. С их помощью сотрудники органов будут фиксировать нарушение ПДД. Об этом сообщил «Царьград».

Камеры появились на улице Волгоградской в районе дома № 15 и на бульваре Строителей в районе дома № 16. Сейчас там расположены нерегулируемые пешеходные переходы. Камеры будут ловить водителей, которые отказываются пропускать пешеходов.

При этом в 2021 году в городе произошло 245 ДТП, которые были спровоцированы нарушениями правил дорожного движения. В результате 13 человек скончались, еще 248 получили травмы.