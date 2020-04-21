Новые изменения в ПДД коснутся владельцев электросамокатов и моноколес

В частности, ведомство предлагает выезжать на проезжую часть на таких средствах только лицам старше 14 лет и при условии, что движение по тротуарам и велодорожкам недоступно.

Также в ПДД предлагается ввести понятие «средства индивидуальной мобильности», которое объединит весь новомодный транспорт. Специально для него также появится и специальный дорожный знак, запрещающий передвижение на отдельных участках.

Кроме того, ведомство планирует ограничить скорость для таких средств передвижения до 60 километров в час. При этом техника должна быть обязательно оборудована тормозами, звуковым сигналом и фонарем.

Поправки пока на стадии обсуждения, проект был доработан после нескольких изменений, внесенных в документ еще в прошлом году. Когда он окажется в Госдуме и вступит в силу, пока не уточняется.