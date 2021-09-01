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    01 сентября 2021, 14:03

    Новые газовые автобусы поставят в Санкт-Петербург до конца года

    Полина Гребенщикова

    Санкт-Петербург сокращает количество транспорта, работающего на дизельном топливе — до конца года в город поступят 20 газовых автобусов. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.

    Новые газовые автобусы поставят в Санкт-Петербург до конца года

    «По решению, принятому городом, все закупаемые автобусы должны использовать альтернативные вида топлива. Мы уходим от углеводородов, как наименее экологичного вида топлива и улучшаем экологию мегаполиса», — пояснил он.

    Газовые автобусы курсируют по Петербурге с 2013 года. Сейчас в городе 229 таких машин.

    «Сегодня заправочная инфраструктура для газовых автобусов развивается, поэтому будущее за альтернативными источниками энергии. Это газ, электричество и, возможно, когда-то мы дойдем и до водорода», — рассказал Лызин.