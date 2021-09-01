Новые газовые автобусы поставят в Санкт-Петербург до конца года

Санкт-Петербург сокращает количество транспорта, работающего на дизельном топливе — до конца года в город поступят 20 газовых автобусов. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.

«По решению, принятому городом, все закупаемые автобусы должны использовать альтернативные вида топлива. Мы уходим от углеводородов, как наименее экологичного вида топлива и улучшаем экологию мегаполиса», — пояснил он.

Газовые автобусы курсируют по Петербурге с 2013 года. Сейчас в городе 229 таких машин.

«Сегодня заправочная инфраструктура для газовых автобусов развивается, поэтому будущее за альтернативными источниками энергии. Это газ, электричество и, возможно, когда-то мы дойдем и до водорода», — рассказал Лызин.