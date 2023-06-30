Транспорт 30 июня 2023, 14:05 Новые электробусы начали курсировать по маршрутам востока Москвы

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По маршрутам Восточного административного округа Москвы запустили новейшие электробусы. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Дептранс Москвы».

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, 16 инновационных машин от ПАО «КамАЗ» будут перевозить пассажиров по маршрутам т75, 276 и 723.

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До конца 2024 года компания передаст городу более тысячи электробусов в рамках крупнейшей закупки этого вида транспорта в Европе.