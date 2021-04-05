Новые дорожные знаки появятся в России

Российских водителей будут заставлять снижать скорость при сложных погодных условиях. Для этого на дорогах предложили установить специальные динамические знаки и комплексы фиксации.

Сейчас на российских дорогах стоят стационарные знаки, предупреждающие о необходимости снизить скорость при непогоде. Такие знаки сопровождают таблички с изображением грозы, напомнил Autonews.ru. При этом в правилах дорожного движения (ПДД) нет пункта со штрафами для автомобилистов, которые превысили рекомендуемую скорость.

Компания «Технологии распознавания» предложила бороться с нарушителями с помощью динамических дорожных знаков. В зависимости от погодных условий на табло будет меняться информация о скоростном режиме. При этом игнорирование знаков будет грозить штрафом.

«Схема работы такая: на конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки ограничения скорости. При хорошей погоде они могут разрешать движение до 110 километров в час. Но при ухудшении видимости менять ограничения», — пояснили в компании.

Нарушения будут фиксироваться тремя камерами, чтобы исключить все возможные спорные ситуации. По словам представителя компании Сергея Кусова, разработкой уже заинтересовались в нескольких российских регионах.