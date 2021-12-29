Новые автомобили подорожали на 11% с начала 2021 года

Рекомендованные розничные цены на новые модели автомобилей с января 2021 года выросли на 11%. Такая информация распространена в исследовании сервиса «Авто.ру». По сведениям аналитиков, реальные цены на машины росли в два раза быстрее.

По последним данным, средняя стоимость автомобиля, приобретаемого через данный сервис, составляет в районе 3,1 миллиона рублей за декабрь текущего года. Это на 16% выше, чем в январе, сообщил ТАСС.

Как уточняют эксперты, рост цен спровоцировали сразу несколько факторов. Например, это удорожание автомобиля за счет дополнительного оборудования, без которого на сегодняшний день крайне сложно приобрести машину. Вторая причина — в период высокого спроса недорогие авто быстро находят покупателей. Зачастую они даже не попадают на классифайды.

Автоэксперты также добавили, что влиять на ценообразование могут и сами производители. Они вправе корректировать объемы выпуска тех или иных версий конкретных автомобилей. С начала текущего года изменились цены и на подержанные авто. Они выросли более чем в полтора раза. В среднем, по данным сервиса «Авто.ру», машина с пробегом стоит около 940 тысяч рублей. Причины подорожания эксперты называют те же, что и для новых авто.