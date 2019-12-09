Новые авто ведущих производителей показали в Лос-Анджелесе

По информации ИА Nation News, на шоу показали японскую Toyota Camry AWD. Производитель вернул полноприводную версию седана. Однако полный привод только подключается. В новой Toyota будет двигатель на 2,5 литра, мощностью 205 лошадиных сил.

В немецкой Audi RS Q8 появился 4-литровый 8-цилиндровый двигатель мощностью 600 лошадиных сил. Предполагается, что россияне смогут купить автомобиль в следующем году.

Зрители увидели и новую модель Mini Cooper S JCW. Такая машина разгоняется до 100 километров в час за 5,2 секунды и имеет двухлитровый двигатель на 306 лошадиных сил.