Новые авто ведущих производителей показали в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе прошел премьерный показ новых автомобилей. Об этом сообщил портал 110 km.
По информации ИА Nation News, на шоу показали японскую Toyota Camry AWD. Производитель вернул полноприводную версию седана. Однако полный привод только подключается. В новой Toyota будет двигатель на 2,5 литра, мощностью 205 лошадиных сил.
В немецкой Audi RS Q8 появился 4-литровый 8-цилиндровый двигатель мощностью 600 лошадиных сил. Предполагается, что россияне смогут купить автомобиль в следующем году.
Зрители увидели и новую модель Mini Cooper S JCW. Такая машина разгоняется до 100 километров в час за 5,2 секунды и имеет двухлитровый двигатель на 306 лошадиных сил.