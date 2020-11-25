Новые авиарейсы запустят из Кургана
В следующем году из аэропорта Кургана запустят новые рейсы в Симферополь и Сочи, которые будет выполнять авиакомпания «Сибирь». Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу АО «Аэропорт Курган».
По данным информагентства, оба рейса будут выполняться дважды в неделю на воздушных лайнерах Airbus A319. Новые рейсы значатся в списке субсидируемых маршрутов на следующих год. Отмечается, что сейчас из курганского аэропорта можно улететь лишь в Москву на самолетах компаний «Победа» и Utair.