Новые авиарейсы запустят из Кургана

По данным информагентства, оба рейса будут выполняться дважды в неделю на воздушных лайнерах Airbus A319. Новые рейсы значатся в списке субсидируемых маршрутов на следующих год. Отмечается, что сейчас из курганского аэропорта можно улететь лишь в Москву на самолетах компаний «Победа» и Utair.