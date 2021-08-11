Новые авиарейсы пустят между Сахалином и Хабаровском

С 20 августа стартуют полеты из Южно-Сахалинска в Хабаровск. Рейсы запланированы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Об этом рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на авиакомпанию «Аврора».

Стоимость билетов начинается от 2200 рублей в одно сторону. В понедельник самолет будет вылетать из Южно-Сахалинска в 12:40 и прибывать в аэропорт Хабаровска в 13:05. Обратный рейс назначен на 13:45 с прибытием на остров в 16:10.

В пятницу из Южно-Сахалинска запланирован рейс на 15:00. Обратно самолет вылетит из Хабаровска в 13:45. Обслуживать маршрут будут воздушные судна DHC-6.