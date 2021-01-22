Новые авиарейсы откроют для жителей Тюменской области
Два новых авиарейса откроют для жителей Тюменской области. Теперь отсюда можно будет улететь в Анапу и Геленджик, пишет сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Utair.
По информации представителей перевозчика, эти рейсы запустят в нынешнем году.
«Utair продолжает строить транспортный коридор Юг — Поволжье — Урал — Сибирь без пересадок в Москве, и в 2021 году планирует запустить прямые рейсы на юг из Тюмени», — сообщили в пресс-службе.
Самолеты будут отправляться в новые пункты назначения минимум два раза в неделю. Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов пообещал, что такие изменения не спровоцируют рост тарифов.