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    22 января 2021, 17:01

    Новые авиарейсы откроют для жителей Тюменской области

    Полина Петрова

    Два новых авиарейса откроют для жителей Тюменской области. Теперь отсюда можно будет улететь в Анапу и Геленджик, пишет сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Utair.
    Новые авиарейсы откроют для жителей Тюменской области

    По информации представителей перевозчика, эти рейсы запустят в нынешнем году.

    «Utair продолжает строить транспортный коридор Юг — Поволжье — Урал — Сибирь без пересадок в Москве, и в 2021 году планирует запустить прямые рейсы на юг из Тюмени», — сообщили в пресс-службе.

    Самолеты будут отправляться в новые пункты назначения минимум два раза в неделю. Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов пообещал, что такие изменения не спровоцируют рост тарифов.