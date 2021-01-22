Новые авиарейсы откроют для жителей Тюменской области

По информации представителей перевозчика, эти рейсы запустят в нынешнем году.

«Utair продолжает строить транспортный коридор Юг — Поволжье — Урал — Сибирь без пересадок в Москве, и в 2021 году планирует запустить прямые рейсы на юг из Тюмени», — сообщили в пресс-службе.

Самолеты будут отправляться в новые пункты назначения минимум два раза в неделю. Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов пообещал, что такие изменения не спровоцируют рост тарифов.