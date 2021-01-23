Новую железную дорогу построят в Москве

Новая железнодорожная ветка в Москве свяжет Киевское и Смоленское направления МЖД. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новая ветка свяжет два отдельных направления железной дороги. По ней пойдут поезда Московских центральных диаметров (МЦД-4).

Протяженность линии девять километров. На ней появятся четыре станции: Кутузовская, Камушки, Ермакова Роща и Поклонная гора.

«Ключевой объект — крупнейшая железнодорожная эстакада в районе „Сити“ длиной два километра на 52 опорах», — отметил Бочкарев.

Инженерные системы переустроили почти полностью, также строятся искусственные сооружения, в частности, железнодорожная эстакада у «Сити», мост через Москву-реку и мост через Киевскую ветку МЖД.

Линия построена на 50%. Завершить работы планируется в 2023 году. Запуск четвертого диаметра произойдет в 2024-м.

Сегодня Киевское направление железной дороги — единственное тупиковое направление в Московском транспортном узле. В ближайшие годы в Москве планируется построить и реконструировать около 200 километров железнодорожных путей.