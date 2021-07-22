Новую версию удлиненного седана Jetta представят в Китае

Любители автомобильной компании Volkswagen в скором времени увидят обновленную версию культового седана Jetta с удлиненной колесной базой. Презентация модели под названием Sagitar пройдет в Китае, сообщил портал Autohome.

В обновленную Jetta добавили видоизмененную переднюю оптику, новый бампер и новую радиационную решетку. Салон автомобиля будет обладать улучшенной мультимедийной панелью с сенсорным экраном, рассказало ИА Nation News. В Китае новая Jetta будет стоить около 131 тысячи 800 юаней (примерно 1 285 000 российских рублей).