Новую трамвайную линию в Петербурге начнут строить до конца года

Строительство трамвайной линии от Купчино до Шушар начнется в Петербурге до конца 2022 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Проектно-сметная документация трамвайного проекта — в экспертизе. Планируется, что стройка начнется в конце этого года», — рассказал председатель городского Комитета по инвестициям Роман Голованов.

Протяженность новой линии составит 10 километров. Ее запуск запланирован на 2023 год. А в 2024 году планируется запустить линию от Шушар до Славянки длиной 11 километров.