19 июня 2023, 13:06
Новую трамвайную линию проложат на востоке Москвы
На востоке Москвы проложат новую трамвайную линию в 3,5 километра вдоль шоссе Энтузиастов
Трамвайную линию длиной в три с половиной километра проложат на востоке Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Новая ветка пройдет от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров. Она позволит улучшить транспортную доступность в Ивановском районе.
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На линии появятся пять остановок, конечная станция и разворотное кольцо. Вдоль нее, установят светофоры и оборудуют пешеходные переходы, а пространство вокруг озеленят. Проект создали специалисты Института генплана Москвы.
Кроме того, на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом построят эстакаду, которая увеличит пропускную способность.
Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, когда на востоке столицы откроют третий электробусный парк.
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