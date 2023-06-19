Транспорт 19 июня 2023, 13:06 Новую трамвайную линию проложат на востоке Москвы На востоке Москвы проложат новую трамвайную линию в 3,5 километра вдоль шоссе Энтузиастов

Читать 360tv в

Трамвайную линию длиной в три с половиной километра проложат на востоке Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новая ветка пройдет от 3-й Владимирской улицы вдоль шоссе Энтузиастов до улицы Сталеваров. Она позволит улучшить транспортную доступность в Ивановском районе.

Реклама

На линии появятся пять остановок, конечная станция и разворотное кольцо. Вдоль нее, установят светофоры и оборудуют пешеходные переходы, а пространство вокруг озеленят. Проект создали специалисты Института генплана Москвы.

Кроме того, на пересечении шоссе Энтузиастов со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом построят эстакаду, которая увеличит пропускную способность.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, когда на востоке столицы откроют третий электробусный парк.

Сайт мэра и правительства Москвы