Новую трамвайную линию построят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге утвердили строительство новой трамвайной линии, которая свяжет микрорайоны Светлый, Уктус и новый автовокзал на Ботанике. Об этом написал Ura.ru.

По словам менеджера проектов КБ «Стрелка» Артема Батукаева, новая линия позволит комфортно передвигаться 150 тысячам жителям юга Екатеринбурга.

Территория рядом с линией будет заполнена коммерческими и общественно-деловыми объектами. Для жителей города повысится доступность Уктусского лесопарка.

В компании планируют, что примерно 30% граждан после строительства смогут оказаться от использования личного транспорта. Пассажиропоток новой линии составит около семи миллионов человек.

Новые трамваи снизят загруженность Кольцовского тракта, улиц Щербакова и Молодогвардейцев. Кроме того, дорога станет дополнением к двум существующим автобусным маршрутам в микрорайоне Светлый.