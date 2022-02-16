Уже в апреле–мае завершится строительство новой станции «Аэроэкспресса» в северном терминале B аэропорта Шереметьево. В тоже время закончат строительство железнодорожной ветки до него. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой сразу на несколько источников.

В этот же период состоится и открытие терминала, поезда начнут курсировать в терминалы B и С.

«Открытие запланировано на весну 2022 года», — сообщил изданию представитель РЖД.

Ходить экспресс-поезда будут с остановкой сначала в южном комплексе, а следом, объезжая летное поле, останавливаться возле терминала B.

До этого было невозможно добраться на поезде до северного терминального комплекса. Чтобы оказаться там, пассажирам из южных терминалов требовалось ехать на шаттлах по подземному тоннелю, который проходит под летным полем.

С декабря прошлого года на участке Белорусская — Савеловская МЦД-1 поезда начали ходить по принципу реверсивного движения. Уже в 2023 году его запустят для расширения участка и начала работы МЦД-4. Движение аэроэкспрессов также встроили в расписание. Половину поездов пустили по «сквозному» маршруту между Одинцово и Шереметьево, другую — по укороченному.