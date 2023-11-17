Транспорт 17 ноября 2023, 14:08 Новую платформу на станции МЦД-3 Митьково откроют в 2024 году МЖД: новую платформу построили в столице на станции МЦД-3 Митьково РИА «Новости»

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Строительство новой платформы на будущей станции МЦД-3 Митьково завершилось. Новую платформу откроют в 2024 году. Об этом сообщили в стройкомплексе со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Она появится на соединительной ветви Казанского и Ленинградского радиальных направлений и будет иметь пешеходную связь с метро «Сокольники». Платформа — островного типа, что позволит поездам подъезжать к ней с двух сторон.

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Доступ к платформе будет осуществляться через подземный переход. Там уже началась облицовка. Также на участке стартовал монтаж металлического каркаса наземной части вестибюля. В нем откроются кассы и зона турникетов.

Ее выложили гранитной плиткой. Чтобы защитить пассажиров от осадков, на платформе сделали навес V-образной конструкции.

Ранее Минтранс назвал количество автобусных маршрутов из Люберец до станций МЦД-3.