02 августа 2023, 17:01
Новую остановку добавили в маршруты четырех «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Петербургом
Ряд «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Петербургом, будет останавливаться в Крюкове
С 18 августа четырем поездам «Сапсан», которые курсируют по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, добавят новую остановку. Ей станет станция Крюково, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).
«С 18 августа поезда „Сапсан“ № 761, 785, 758, 784 будут совершать остановку на станции Крюково», — говорится в сообщении.
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По информации ведомства, на ней достроили новую платформу. Поэтому в связи с завершением работ ее решили открыть в ближайшие две недели для улучшения транспортной доступности. Общее время в пути от этого не изменится.
С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте перевозчика.
В конце мая РЖД анонсировала появление нового суперскоростного поезда в 2027 году.
РЖД
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Москва 2023
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