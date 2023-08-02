Транспорт 02 августа 2023, 17:01 Новую остановку добавили в маршруты четырех «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Петербургом Ряд «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Петербургом, будет останавливаться в Крюкове Сайт мэра и правительства Москвы

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С 18 августа четырем поездам «Сапсан», которые курсируют по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва, добавят новую остановку. Ей станет станция Крюково, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

«С 18 августа поезда „Сапсан“ № 761, 785, 758, 784 будут совершать остановку на станции Крюково», — говорится в сообщении.

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По информации ведомства, на ней достроили новую платформу. Поэтому в связи с завершением работ ее решили открыть в ближайшие две недели для улучшения транспортной доступности. Общее время в пути от этого не изменится.

С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте перевозчика.

В конце мая РЖД анонсировала появление нового суперскоростного поезда в 2027 году.