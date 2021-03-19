Новую модель внедорожника «Патриот» выпустит УАЗ

УАЗ (Ульяновский автомобильный завод) намерен в ближайшем будущем запустить продажи «экономичной» модели «Патриота», которая работает как на сжатом природном газе, так и на бензине. Об этом сообщила «Российская газета».

«Известия» уточнили, что авто оснащено движком объемом 2,7 литра. Отмечается, что его мощность снизили до 128 «лошадок». По данным издания, при полной заправке пробег машины на газе составляет 250 километров. Нынешняя стоимость «УАЗ Патриот» варьируется от 969 000 до 1 435 000 рублей.