Новую модель Audi SQ5 Sportback начали продавать в России

В России объявили о старте продаж нового купе-кроссовера Audi SQ5 Sportback. Данную модель можно заказать по цене от 6,58 миллиона рублей. Об этом написала «Газета.ru».

От стандартной Audi SQ5 модель Sportback отличается наличием решетки радиатора с сотовой структурой, воздухозаборниками с алюминиевыми окантовками, а также ниспадающей линией крыши со спойлером.

Кроме того, новая модель получила двойные овальные хромированные патрубки выхлопных труб и светодиодную оптику. Фонари могут менять характер рисунка в зависимости от выбранного режима движения.

В Audi SQ5 Sportback под капотом разработчики установили двигатель V6 3.0 TFSI мощностью 354 лошадиные силы. Также с мотором работает восьмиступенчатый «автомат», ограничение по скорости составляет 250 километров в час.

Модель имеет полный привод и оснащается адаптивной пневоподвеской. В качестве опции доступны спортивный дифференциал задней оси и система динамического рулевого управления. В оснащение также входят трехзонный климат-контроль, виртуальные приборы, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида и электропривод крышки багажника.