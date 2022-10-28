Новую линию производства спецтранспорта открыли в Нижнем Новгороде | 360°

Транспорт 28 октября 2022, 15:41 Новую линию производства спецтранспорта открыли в Нижнем Новгороде

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Новую производственную линию сборки малотоннажных автомобилей медицинского и специального назначения открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

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Запуском линии занималась компания «Швабе-СпецАвто», принадлежащая Холдингу «Швабе» Госкорпорации Ростех. Автомобили будут создавать на базе LADA Granta KUB, LADA Granta Prima, LADA Niva Kub, LADA Niva Prima и MA3. Подобные машины пользуются особой популярностью в сфере здравоохранения. В дальнейшем планируют наладить производство машин скорой медицинской помощи.